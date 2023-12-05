Для Путина сейчас все складывается лучшим образом: разбор от Bloomberg

Президент РФ способен налаживать связи с другими частями земного шара, что является новым признаком устойчивости его страны.

Всего несколько месяцев назад президент России Владимир Путин не смог принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке, поскольку ему угрожал арест по обвинениям в военных преступлениях. Теперь он получает красную дорожку в двух самых больших государствах Персидского залива.

Об этом пишет Bloomberg.

Планируемый на 6 декабря визит Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию подчеркивает готовность ведущих производителей энергии и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой.

Также читайте Лавров на заседании ОБСЕ: почему его туда допустили и что говорили о войне в Украине

Редкая заграничная поездка президента РФ завершает период, когда события, похоже, развиваются на руку Путину.

Издание напомнило, как США и союзники пытались подавить Кремль санкциями после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а также потратили десятки миллиардов долларов на военную и финансовую помощь Киеву.

"Несмотря на это, российская экономика, настроенная на войну, восстанавливается даже благодаря высокому урожаю пшеницы. В то же время украинская армия пытается отвоевать почти 20% территории, оккупированной в условиях кровавого тупика", – отмечается в статье.

Авторы также указали, что об изменении времен свидетельствует и приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на конференцию по безопасности в Северной Македонии, где ему было запрещено быть в прошлом году. Участие в мероприятии также приняли США и европейские государства.

"Пока Вашингтон и европейские столицы все еще поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, исключающего переговоры о прекращении огня, Путин играет в выжидательную игру", – говорится в публикации.

В США законодатели-республиканцы до сих пор блокируют одобрение Конгрессом увеличения помощи для Украины, в то время как в Европе растет усталость от бесконечных боев.

Укрепил позиции России и конфликт Израиля и ХАМАС, привлекший внимание мира к Ближнему Востоку.

Правда, у России истощаются ресурсы для поддержания ее военных усилий в Украине, и она пережила крах своей некогда доминирующей торговли в Европе.

"Однако тур Путина по Персидскому заливу показывает, что он способен налаживать связи с другими частями земного шара, что является новым признаком устойчивости России", — подчеркнули авторы статьи.

Напомним, издание The Economist сообщило, что у России впервые появились реальные шансы на победу в войне против Украины. Это происходит не в последнюю очередь благодаря нерешительности Запада по оказанию помощи Киеву и отсутствию стратегического видения.

Читайте также: