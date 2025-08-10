Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Для президента России Владимира Путина встреча с президентом США Доналдом Трампом на Аляске это возможность не только завершить войну в Украине на своих условиях, но и расколоть западный альянс по безопасности.

Об этом пишет издание The New York Times.

В конце прошлого месяца президент РФ оказался перед суровой реальностью: он был на грани потери Дональда Трампа — единственного западного лидера, который, возможно, готов помочь ему достичь своего в Украине и реализовать давнюю цель разрушить европейский порядок безопасности.

После месяцев попыток убедить Путина закончить войну Трамп устал от безрезультатных звонков и переговоров и начал выдвигать ультиматумы. Еще хуже для Кремля, что Трамп, казалось, наладил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на резкий конфликт в Овальном кабинете в начале года, который в Москве встретили с удовольствием.

Не было понятно, сможет или захочет ли Трамп реализовать свои угрозы ввести жесткие пошлины против стран, покупающих российскую нефть, и какой реальный эффект это имело бы для РФ. Но установленный им дедлайн для завершения войны стремительно приближался, что предвещало обострение в отношениях между Белым домом и Кремлем. Поэтому Путин несколько изменил тактику.

Несмотря на предыдущие отказы РФ вести переговоры по территории, на прошлой неделе во время встречи в Кремле российский лидер оставил у специального посланника Трампа Стива Виткова впечатление, что Москва теперь готова к определенным договоренностям по земельному вопросу.

«Мы кое-что вернем, а кое-что обменяем», — заявил Трамп в пятницу, — «Будут определенные обмены территориями на благо обеих сторон».

Говоря языком, понятным для Трампа — языком недвижимости — Путин добился того, к чему стремился с января: личной встречи с президентом США без Зеленского, чтобы изложить свои условия и заключить сделку.

«Это была очень удачная неделя для Путина, — отметил Сэм Грин, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона, — Он вывел себя из позиции значительной уязвимости и направляет процесс ровно в то русло, которое ему нужно».

В то же время в отношениях между Вашингтоном и Киевом снова появилось напряжение.

В субботу Зеленский заявил, что Конституция Украины не позволяет отдавать территории. Сначала Трамп сообщил европейским чиновникам, что встреча с Путиным будет продолжена трехсторонним саммитом с участием Зеленского, но Кремль быстро опроверг такие обещания. Белый дом все равно продолжил подготовку.

Многие аналитики не верят, что российский лидер согласится остановить войну только на основе территориального соглашения.

Путин четко дал понять, что хочет гарантий неприсоединения Украины к НАТО или другим западным военным союзам, запрета на размещение иностранных войск, а также ограничений на развитие украинских вооруженных сил — оставляя Киев уязвимым.

Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине, считает, что Путин рассматривает несколько сценариев:

выгодную сделку с Трампом, которую США навяжут Украине;

выгодную сделку с Трампом, от которой Зеленский откажется, заставив США отвернуться от Киева;

продолжение войны еще 12-18 месяцев, надеясь, что Украина быстрее исчерпает человеческие ресурсы, чем Россия экономические.

«Трамп — это большая возможность для него, — говорит Габуев, — но в то же время он не готов заплатить цену в виде потери Украины навсегда».

По словам Штефана Мейстера из Немецкого совета по международным отношениям, оба лидера придут на саммит с разными целями: для Трампа — это завершение войны, а для Путина — стратегическое перепозиционирование России.

«Для Путина речь идет о гораздо большем, — добавляет Мейстер, — Это его наследие и то, каким будет место России после войны. Это гораздо фундаментальнее, чем просто прекращение боевых действий».

И несмотря на переговоры о территории, Зеленского в комнате не будет.

«Для Украины это катастрофа», — заключает Мейстер.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске

Глава разведки США заявила об «осторожном оптимизме». Тулси Габбард считает президента Трампа единственным человеком, который может помочь заключить настоящее мирное соглашение.