"Для танго нужны двое": в России сравнили встречу Путина и Байдена с танцами

Кремль не ожидает прорывов после встречи лидеров стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в положительных результатах переговоров с президентом США Джо Байденом, и сравнил встречу лидеров стран с танцами.

Такое мнение глава МИД России выразил на Примаковских чтениях, пишет РБК.Росия.

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По его словам, Кремль не ожидает прорывов после встречи и не возлагает на нее "завышенных ожиданий". "Мы будем заинтересованы в положительных результатах саммита. Но, как говорится, для танго нужны двое. Если кто-то танцует брейк-данс, то это, пожалуй, труднее удается", — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что "есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы на международной арене.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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