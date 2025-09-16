Для Трампа Украина — далеко не на первом месте: аналитик США назвал главную тему переговоров с Путиным

Украина не в центре внимания Трампа во время разговоров с Путиным / © ТСН

Тема Украины не входит в число приоритетов для президента США Дональда Трампа в его общении с главой Кремля Владимиром Путиным.

Во время эфира телеканала «КИЕВ24» об этом сказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

По словам эксперта, американский лидер обращает внимание прежде всего на отношения между Вашингтоном и Москвой. Подобный подход, отмечает Дикинсон, уже проявился во время встречи на Аляске, где Трамп фактически проигнорировал провокационные действия России.

«Трампу есть о чем говорить с Путиным. Для Трампа Украина — далеко не на первом месте. На первом месте для него отношения России и Америки. Происходящее в Украине — для него не приоритет. Он показал свою позицию в Аляске. После этого уже прошел месяц. И на протяжении этого мы видели эскалацию России. Ее удары по мирному населению Украины, дипломатическим миссиям в Киеве, российские дроны в Польше и тому подобное», — отметил аналитик.

Аналитик подчеркнул, что президент США пытается избегать прямого конфликта с Кремлем. Вместо того чтобы усиливать санкционное давление на РФ, он выдвигает требования европейским союзникам и ищет пути сохранения диалога с Путиным.

Напомним, американский президент Трамп сделал заявление о необходимости «заключения соглашения» украинским президентом Зеленским.

А накануне Трамп заявил, что войну в Украине оказалось очень сложно завершить. Основным препятствием для мира он считает личную ненависть между президентами РФ и Украины.