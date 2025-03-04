По его словам, Украине следует готовиться к масштабной волне дезинформации, направленной на подрыв ее международной поддержки.

В ближайшие недели Украина может столкнуться с информационной атакой со стороны США, которая намерена изменить отношение американского общества к Киеву.

Об этом заявил общественный активист, преподаватель и предприниматель Валерий Пекарь.

По его словам, Украине следует готовиться к масштабной волне дезинформации, направленной на подрыв ее международной поддержки.

"Мы узнаем, что Украина является искусственно созданной страной, ее не должно существовать. Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID. Украина населена в основном россиянами, которые хотят домой в россию. Украина является диктатурой, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты. В Украине незаконно производится оружие".

Он пояснил, что такая кампания является частью "мирного плана" Дональда Трампа, которому необходимо как можно быстрее завершить войну. Однако, по словам Пекаря, Россия не готова к реальным переговорам и настаивает только на украинской капитуляции – демилитаризации, денацификации и возвращении пророссийских сил во власть.

"Важных влияния в США на Россию нет. Кроме того, нельзя допустить коллапса российского режима, ведь Россию надо сохранить и использовать против Китая", — подчеркнул эксперт.

В таких условиях, по мнению Пекаря, давление будет направлено именно на Украину. Киев мешает планам новой администрации в двух ключевых аспектах:

Препятствует разоружению Европы Не дает укрепить Россию как союзника против Китая

"Украина – это досадное препятствие, которое должно быть наказано", – считает Пекарь.

Эксперт подчеркивает, что единственный возможный сценарий для Киева – показать, что он не слабая сторона, на которую можно давить.

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"Не думайте, пожалуйста, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи. Ведь военная помощь позволяет продолжать войну, а Трампу нужно ее немедленно завершать", – предостерег он.

Пекарь призвал украинцев держаться, не распространять вражескую пропаганду и не становиться частью информационной проблемы.

"Эта информационная атака не будет вечной. Время движется быстро. Выстоим – дальше будет", – подытожил он.

Напомним, что США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Прежде всего, речь может идти о ракетах к ПВО, боеприпасам к HIMARS и артиллерии.