Для уклонистов Рада разработала новый законопроект: в чем его суть и каким будет наказание

Если законопроект будет принят, ТЦК получит больше полномочий по наказанию военных.

Верховная Рада рассматривает упрощение заочных штрафов для уклонистов от военного учета, которые выдает ТЦК.

Об этом говорится в карточке законопроекта 12093.

Суть законопроекта в том, чтобы улучшить контроль за исполнением военных обязанностей.

Расширяется круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола. В изменениях в статью 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) прямо предусматривается, что возврат вызова Территориального центра комплектования (ТЦК) с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол, а сразу вынести постановление о «заочном» штраф».

В частности, протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК. Это касается случаев, когда лицо не явилось на вызов без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия, будучи должным образом проинформировано о дате, времени и месте вызова. При этом ТЦК должны иметь подтверждающие документы о получении лицом вызова или возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении.

После возвращения неврученной почты «Укрпочтой» ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе без необходимости составлять протокол, что упростит процедуру наложения штрафов в таких случаях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.