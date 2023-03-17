Для Украины ничего плохого не принесет: Климкин прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву

Встреча Зеленского с Си была бы важна для Украины.

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву для Украины не будет означать ничего плохого. Встреча президента Владимира Зеленского с Си была бы важной для нашего государства.

Такое мнение дипломат высказал в комментарии "Главкому".

"Прямой контакт Зеленского с Си был бы очень важен. Во время него могут обсуждаться гуманитарная компонента, результаты обсуждения с Путиным предложений, которые китайцы пока держат конфиденциальными", — отмечает Климкин.

По его мнению, будут зондироваться разные идеи, дальнейшие шаги по временному перемирию: при каких условиях они состоятся, в каких реалиях, что для этого нужно. Бывший министр считает, что также будут обсуждены "зерновые соглашения", потому что они также в интересах Китая.

"Сто процентов будет тема о неиспользовании оружия массового уничтожения. В частности, ядерного. На самом деле, повестка дня будет достаточно широкой", — говорит бывший глава МИД.

Визит Си в агрессорку России для Украины ничего плохого не принесет. Мол, "это не будет означать углубление китайско-российского партнерства".

Напомним, Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он намерен провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что во время визита будет подписан ряд важных соглашений, а также обмен мнениями по сотрудничеству.

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