Потеря контроля над Черным морем для Украины будет гораздо более серьезной проблемой, чем потеря Донбасса.

Такое мнение в статье The Telegraph высказал кавалер ордена Британской империи, офицер Королевского флота в отставке Том Шарп.

По его словам, во время войны обычно внимание приковано к событиям на суше, в то время как стратегическое значение моря часто недооценивают. Однако именно свобода судоходства будет определять экономическое будущее Украины.

Шарп напомнил, что в июле 2022 года была введена Черноморская зерновая инициатива, посредниками которой выступили ООН и Турция. Благодаря ей Украина увеличила экспорт на 50% — было отправлено 33 млн тонн зерна за 1000 рейсов. Однако в июле 2023 года Путин вышел из соглашения и возобновил атаки и минирование акватории, из-за чего экспорт снова упал.

Он подчеркнул, что Украина быстро нашла ответ, разработав морские дроны и соединив их с ракетными ударами и операциями спецназа, благодаря чему удалось оттеснить Черноморский флот РФ в Севастополь.

Издание также приводит данные, что потеря 80% свободы судоходства снизит украинский ВВП на 10–12%, а косвенные убытки могут достигнуть 30%.

«Украина не может позволить себе повторение такой ситуации. Важность свободы Черного моря намного больше, чем разделение территорий, которые сейчас являются предметом споров», — отметил Шарп.

Он отметил, что последствия для других стран, которые зависят от украинского экспорта, будут также ощутимы, в то время как Россия получит значительные преимущества. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, игнорировать море во время войны означает ставить под угрозу безопасность и процветание государства.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин заявил Трампу, что готов заморозить фронт, если Украина добровольно отдаст России всю Донецкую область.

Мы ранее информировали, что президент США в разговоре с европейскими лидерами заявил, что «быстрый способ» достичь мирного соглашения, но Зеленский должен отдать еще даже не оккупированные территории Украины.