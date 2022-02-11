Для усиления Восточного фланга НАТО в Польшу прибыли американские истребители F-15 (фото)

Миссия NATO Air Policing началась после агрессии России в 2014 году.
На польскую авиабазу Ласк (центр Польши) в четверг прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам министра, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.
Напомним:
В Польшу за день 10 февраля прибыло шесть самолетов с американскими десантниками. Также в страну прибыл дополнительный военный контингент ВС Великобритании.
В рамках мер по укреплению безопасности союзников в Европу перебросят около 3 тысяч американских военнослужащих.
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