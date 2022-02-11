Для усиления Восточного фланга НАТО в Польшу прибыли американские истребители F-15 (фото)

Для усиления Восточного фланга НАТО в Польшу прибыли американские истребители F-15 (фото)

Миссия NATO Air Policing началась после агрессии России в 2014 году.

На польскую авиабазу Ласк (центр Польши) в четверг прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

Напомним:

В Польшу за день 10 февраля прибыло шесть самолетов с американскими десантниками. Также в страну прибыл дополнительный военный контингент ВС Великобритании.

В рамках мер по укреплению безопасности союзников в Европу перебросят около 3 тысяч американских военнослужащих.

Лидеры Германии, Польши и Франции обсудили, как предотвратить возможное вторжение России

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