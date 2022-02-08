Для усиления восточного фланга НАТО в Румынию прибыли первые военные США

Для усиления восточного фланга НАТО в Румынию прибыли первые военные США

По словам министра обороны страны, прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.

На фоне угрозы российского вторжения в Украину первые американские военные прибыли в Румынию в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник министр обороны Румынии Василе Данку заявил о прибытии в страну первых подразделений из около 1000 военных, которых президент США Байден пообещал разместить в Румынии. Данку рассказал журналистам, что прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.

Напомним:

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 военных, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.

Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в аэропорт польского Ряшева прибыли два самолета с американскими военными.

США и страны-партнеры передислоцируют свои войска на восточный фланг НАТО | Новости мира

Читайте также: