Для усиления восточного фланга НАТО в Румынию прибыли первые военные США

По словам министра обороны страны, прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.
На фоне угрозы российского вторжения в Украину первые американские военные прибыли в Румынию в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает Reuters.
Во вторник министр обороны Румынии Василе Данку заявил о прибытии в страну первых подразделений из около 1000 военных, которых президент США Байден пообещал разместить в Румынии. Данку рассказал журналистам, что прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.
Напомним:
Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 военных, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.
Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в аэропорт польского Ряшева прибыли два самолета с американскими военными.
Читайте также: