Для "возрождения СССР": в кремлевской партии заявили о желании "присоединить" Казахстан к России

Для "возрождения СССР": в кремлевской партии заявили о желании "присоединить" Казахстан к России

Депутат от партии Путина считает проведение референдума в Казахстане "демократическим шагом".

В партии Путина решили не упускать возможности и пока в Казахстане продолжаются масштабные протесты по всей стране, заявили о желании "воссоединиться с Казахстаном ради идеи возрождения СССР".

Такое заявление сделал депутат Госдумы от кремлевской партии "Единая Россия" Султан Хамзаев.

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На своей странице в соцсети политик написал, что "Средняя Азия – это земля Русская" и что "Казахстан – это историческая родина России", а потому он поддерживает идею о "присоединении земель Казахстана к РФ".

Султан Хамзаев предлагает провести в Казахстане референдум по присоединению к России. Одним из аргументов российский политик называет то, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев пользуется русским языком. Кроме того, такой шаг он называет "демократическим".

"Поддерживаю проведение референдума в Казахстане об объединении Казахстана с исторической Родиной – Россией. Обращаю внимание, что президент Казахстана сам Касим-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Думаю, это будет хорошим проявлением настоящей демократии!", — написал прокрелимский политик .

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. В этот состав входит РФ.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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