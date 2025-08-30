Для встречи Зеленского и Путина есть главное условие: детали от источников Kyiv Independent в ОП

Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина лицом к лицу невозможна, если США не усилят давление на диктатора.

Об этом сообщил источник в Офисе президента Украины изданию Kyiv Independent.

Прошло около двух недель после того, как президент США Дональд Трамп предложил эту встречу как один из следующих важных шагов на пути к прекращению войны в Украине. Впрочем, прогресс в ее воплощении в реальность незначителен.

"Если на Путина не будет давления, [встреча] не состоится. Если же будет, то это возможно", - сказал источник.

По словам собеседника Kyiv Independent, "это зависит от американцев". Впрочем, подчеркнул источник в ОП, "пока [Трамп] не оказывает давления, и, очевидно, Путин не хочет [встречаться]".

Заметим, что игнорирование Кремлем мирного процесса также отражается в его недавних действиях в войне. В частности, свидетельством этого является массированный удар беспилотников и ракет по Киеву 28 августа, где погибли 23 человека, среди которых четверо детей.

Напомним, New York Times пишет о том, что атакой на Киев 28 августа Владимир Путин разбил наголову все усилия Дональда Трампа. Этот массированный удар произошел менее чем через две недели после встречи лидеров США и РФ на Аляске. В течение этого времени Москва так и не пошла ни на какие существенные уступки по основным спорным вопросам между ней и Киевом.

