Для защиты государства выпускают заключенных: Венедиктова объяснила, не заполонит ли улицы криминал

Генпрокурор заверила, что населению волноваться не стоит.
Освобождение из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства – не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже.
Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 28 февраля, в видеообращении.
"Каждый из уволенных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ими", — сказала она.
Генпрокурор отметила, что в стране достаточно воинов — за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина — резервисты терробороны. Однако защищать Родину – это не только обязанность, но и право.
"И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, что оступившиеся лица, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс. К тому же мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы, не наказание, а исправление ", — подчеркнула Венедиктова.
Генпрокурор подчеркнула, что украинская армия также нуждается в материальной поддержке.
"Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых в ходе расследования уголовных производств. Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехнику и оружие", — сообщила Венедиктова.
В то же время прокуратура продолжает делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора.
"Ни один выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", – резюмировала она.
Ранее Венедиктова обратилась к гражданам России. Она отметила, что военные преступления не имеют срока давности, а если россияне не прекратят войну, то будут соучастниками и пособиями.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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