Для защиты государства выпускают заключенных: Венедиктова объяснила, не заполонит ли улицы криминал

Генпрокурор заверила, что населению волноваться не стоит.

Освобождение из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства – не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 28 февраля, в видеообращении.

"Каждый из уволенных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ими", — сказала она.

Генпрокурор отметила, что в стране достаточно воинов — за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина — резервисты терробороны. Однако защищать Родину – это не только обязанность, но и право.

"И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, что оступившиеся лица, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс. К тому же мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы, не наказание, а исправление ", — подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что украинская армия также нуждается в материальной поддержке.

"Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых в ходе расследования уголовных производств. Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехнику и оружие", — сообщила Венедиктова.

В то же время прокуратура продолжает делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора.

"Ни один выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", – резюмировала она.

Ранее Венедиктова обратилась к гражданам России. Она отметила, что военные преступления не имеют срока давности, а если россияне не прекратят войну, то будут соучастниками и пособиями.