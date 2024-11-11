Для защиты Украины от Трампа: The Times заявило о возможном альянсе Польши с Британией

Британия, Польша и Франция считаются ключевыми государствами, которые могут предотвратить заключение соглашения между новой американской администрацией и Путиным за спиной Украины.

Польша стремится создать альянс с Великобританией, чтобы предотвратить вероятное предательство Украины, когда избранный президентом США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Об этом говорится в статье издания The Times.

Премьер-министра Польши Дональда Туска беспокоит возможное влияние результатов выборов в США на военную поддержку Украины. Поэтому он планирует "в ближайшие дни" встретиться с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Авторы статьи обратили внимание, что накануне Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram видео с образом печального президента Украины Владимира Зеленского рядом с новоизбранным американским лидером и с подписью: "POV: у вас осталось 38 дней до потери помощи".

Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал "не обострять войну в Украине". Незадолго до этого новоизбранный президент США обсуждал ситуацию с Зеленским, уверяя его в поддержке, хотя неоднократно озвучивал сомнения по поводу уровня американской помощи и заявлял, что мог бы достичь мирного соглашения "за 24 часа".

Британия, Польша и Франция считаются ключевыми государствами, которые могут предотвратить заключение соглашения между новой американской администрацией и Путиным за спиной Украины.

"Сложившийся политический ландшафт – серьезный вызов для всех, особенно в связи с возможным соглашением между президентом России и новым президентом США, способным завершить войну", – заявил Туск.

Он планирует встретиться со Стармером в Варшаве или Лондоне в ближайшую неделю. Туск примет Макрона и Рютте в Польше, чтобы заручиться поддержкой европейских партнеров. Как отметил польский премьер, альянс будет предусматривать более тесное сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.

Инициатива Туска с формированием союза вокруг Украины демонстрирует обеспокоенность Европы тем, что мирное соглашение с Путиным может привести к потере Украиной территорий и ее принудительному нейтралитету.

"Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", – заявил Туск.

На недавней встрече с Зеленским Стармер заверил в "непреклонной" поддержке со стороны Британии и готовности активизировать помощь Украине. После этого Зеленский расскритиковал некоторые европейские страны, которые "решительно" подталкивают Украину к компромиссу.

Европейские дипломаты рассматривают Великобританию, Польшу и Францию как критически важных партнеров по сохранению поддержки для Украины на фоне колебаний Германии. Берлин, к примеру, сдерживает применение предоставленных Западом ракет для ударов по целям в России.

На конуне верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Украине: "Мы будем поддерживать Украину, насколько это возможно".

Авторы статьи отметили, что на прошлой неделе один из советников Трампа сказал, что Зеленскому следует отказаться от идеи возвращения Крыма. Как заявил республиканский стратег Брайан Ланза, Трамп будет стремиться к "реалистическому" видению мира для Украины.

Кстати, в то же время издание The Telegraph сообщило, что Стармер встретится с Макроном, чтобы в последний раз попытаться воспрепятствовать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины.

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