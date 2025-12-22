ТСН в социальных сетях

Дмитриев загадочно подытожил встречу с делегацией США в Майами

Спецпредставитель Кремля улетел из Майами, где проходили переговоры с США, без комментариев.

Анастасия Павленко
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Посланец президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев завершил переговоры с представителями США во Флориде по мирному урегулированию российско-украинской войны. Он намекнул на следующий раунд переговоров.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — коротко написал он.

Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными». Российский источник сообщил Reuters, что встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена.

Американский эксперт Ян Бжезинский убежден, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров только две вещи — угроза потери территорий или соглашение, позволяющее добиться контроля над Украиной.

