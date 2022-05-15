Дмитрий Гордон рассказал, как Лукашенко его обманул: "Лжец, подонок, фашист"

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон вспомнил свое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Их беседа проходила в 2020 году. Тогда Гордон спросил белорусского лидера, возможно ли такое, что с территории Беларуси российские войска придут в Украину. На что тогда Лукашенко ответил: "Никогда. Тем более, с оружием". С началом полномасштабной войны РФ против Украины фрагмент этого интервью в Сети стал вирусным.

В программе ЖВЛ Гордон рассказал, почему тогда, за два года до войны, решил задать такой вопрос Лукашенко:

"Дело в том, что в свое время Александр Турчинов мне сказал, что в 2014 году Лукашенко ему пообещал, что никогда с территории Беларуси российские войска не двинутся в Украину. В крайнем случае он предупредит об этом Турчинова за три дня. Я процитировал это откровение Турчинова, я спросил: "Вы можете повторить это?" И он сказал: "Никогда. С территории Беларуси российские войска не пойдут в Украину", – вспомнил Гордон.

Сегодня, говорит ведущий, он вынужден констатировать, что Лукашенко оказался полным лжецом:

"Лукашенко оказался лжецом и подонком. Лжец, подонок, фашист. Такая же х*йня, как и Путин. Это два брата-близнеца. Я никогда не забуду, что с территории братской Беларуси, я люблю белорусов до сих пор, у меня нет к ним вопросов, на мой родной Киев, на Чернигов пошли полчища этих русских орков. С территории Беларуси бомбили наши города, убивали наших людей. Поэтому Лукашенко будет гореть в аду, будет переворачиваться там на крутилах вместе с Путиным", — сказал Гордон.

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