Дмитрий Кулеба посетит Германию, Бельгию и Нидерланды: что запланировано

Министр иностранных дел совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и Европейского Союза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11-18 мая совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС и проведения переговоров с руководством Германии, Нидерландов и Бельгии, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также продвижение к членству в ЕС.

Об этом сообщает МИД.

Так, 11-14 мая в Берлине министр проведет встречи с членами немецкого правительства и депутатами Бундестага, на которых будет идти речь о дальнейших поставках оружия в Украину, расширении санкций против РФ, продвижении членства Украины в ЕС, активизации торговли и послевоенном развитии.

13 мая в Любеке (Германия) Дмитрий Кулеба примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, где озвучит практические предложения на воплощение договоренностей, достигнутых на видеоконференции G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского 8 мая.

15-16 мая глава МИД Украины посетит Брюссель, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам как специальный гость.

"Ключевыми темами станут будущее Европы и роль Украины в нем, введение шестого пакета санкций ЕС против РФ, который должен включать эмбарго на российскую нефть, привлечение России к ответственности за ее преступления в Украине, предоставление нашему государству статуса кандидата в члены ЕС", — говорится в сообщении.

Дмитрий Кулеба также проведет переговоры с руководством Европейской Комиссии по поддержке украинской экономики, восстановлению разрушенной инфраструктуры и увеличению гуманитарной помощи.

17-18 мая министр посетит Гаагу, где проведет встречи с членами правительства и парламента. Стороны скоординируют шаги по усилению обороноспособности Украины, расширению санкций против России и укреплению Европейского Союза.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе.

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