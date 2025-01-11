Трамп не смог бы не допустить вторжения РФ в Украину — Кулеба

Путин рано или поздно принял бы решение о полномасштабной войне.

Полномасштабная война с Россией была неизбежна, вторжение можно было лишь немного оттянуть.

Об этом заявил в интервью BBC экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что эта война была неизбежна, но ее можно было оттянуть. На годы, нет. На месяцы, возможно, да”, — сказал он, отвечая на вопрос, мог ли Дональд Трамп не допустить войны, если бы был президентом США.

По мнению Дмитрия Кулебы, президент государства-агрессора Владимир Путин рано или поздно принял бы решение о вторжении, поскольку он надеялся, что Запад на него не отреагирует.

“Он [Путин] в этом ошибся. Но мы все еще там, где мы есть. Так что хорошая новость состоит в том, что мы живы, боремся. Плохая новость в том, что мы воюем уже три года”, — отметил украинский дипломат.

По его словам, Украина могла бы находиться в лучшей позиции, если бы "подход к неэскалации не был доминантной линией мышления не только в Вашингтоне, но и в некоторых европейских столицах, в частности в Берлине".

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что на президенте США Джо Байдену лежит вина, потому что он допустил начало полномасштабной войны в Украине.

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