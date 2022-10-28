Дмитрий Кулеба: Слом в 90% столиц по поддержке Украины точно произошел

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется". Именно это сейчас повторяют лидеры ключевых стран Запада, говоря о финансовой, гуманитарной и военной помощи вплоть до полной победы Украины.

Хотя в начале войны, в первые месяцы этого не было. Однако на сегодняшний день этот излом произошел в 90% столиц. Все заявления лидеров стран Европы, Северной Америки в последнее время очень четко артикулируют, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько это потребуется.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В начале войны, в первые месяцы, по словам министра, ему приходилось публично говорить, что партнеры должны занять очень четкую позицию: "Мы будем с Украиной к ее победе".

"Не исходить из того, что "наша цель – чтобы Украина не проиграла", или "наша цель – чтобы Россия не выиграла". Скажите для себя четко, сформулируйте эту задачу: "Мы будем с Украиной столько, сколько ей нужно для победы" Конечно, это результат титанической командной работы, разговоров, прежде всего президента Украины с лидерами других государств, потому что это прямая коммуникация, но то, что этот излом произошел, и недавно канцлер Германии Олаф Шольц тоже повторил эти слова президент Франции об этом говорил, президент США, это действительно ключевое. Они будут с нами столько, сколько нам нужно для победы. Это гарантия нашего успеха", – сказал Дмитрий Кулеба.

Безусловно, по его словам, всегда найдется кто-нибудь, кто начнет рассказывать, что не все так однозначно. Но это не то, что не мейнстрим. Это очень и очень маргинальные и изолированные голоса.

"Они всегда будут – это нормально. Потому что Россия тоже не сидела десятилетиями, сложа руки. Она подкармливала и воспитала целое поколение экспертов, политиков, частей общества, которые заряжены исключительно на Россию и качают их нарративы. Но они сейчас находятся на маргинесе", – – рассказывает министр.

Дмитрий Кулеба обращает внимание на недавний пример – письмо группы так называемых либеральных демократов в Конгрессе США.

Речь идет о письме 30-ти либеральных демократов из нижней палаты Конгресса США президенту Джо Байдену, в котором они призвали к переговорам с Россией о прекращении войны против Украины.

"Это демократы с левым уклоном, скажем так. Некоторые из них были чрезвычайно популярны в Украине определенное время, все восхищались ими в Facebook. Теперь настоящее лицо проявилось. Но даже они, сделав шаг, когда направили это письмо президенту Байдену, через несколько дней его отозвали.И это же не просто так произошло.Это был результат определенной работы.О чем это говорит?О том, что даже те, кто пытаются исказить эту реальность и свести все через призму того, что надо договариваться с Путиным, достаточно сил в столицах наших партнеров, чтобы ставить этих людей на место", – заключает Дмитрий Кулеба.

Полную текстовую версию интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте на ТСН.ua в субботу утром, 29 октября.