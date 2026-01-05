Дмитрий Кулеба возвращается? Зеленский рассказал о встрече с экс-министром

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил о договоренности определить направления дальнейшего взаимодействия.

Об этом глава государства написал в Сети.

Во время встречи Зеленский обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг Украины. Президент акцентировал на важности того, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен достаточно сильно.

«Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!» — говорится в заявлении главы государства.

Напомним, Верховная Рада уволила Кулебу с должности министра иностранных дел Украины в сентябре 2024 года.

