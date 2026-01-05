- Дата публикации
-
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 1 мин
Дмитрий Кулеба возвращается? Зеленский рассказал о встрече с экс-министром
Зеленский и Кулеба обсудили политическую и информационную ситуацию вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил о договоренности определить направления дальнейшего взаимодействия.
Об этом глава государства написал в Сети.
Во время встречи Зеленский обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг Украины. Президент акцентировал на важности того, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен достаточно сильно.
«Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!» — говорится в заявлении главы государства.
Напомним, Верховная Рада уволила Кулебу с должности министра иностранных дел Украины в сентябре 2024 года.
Заметим, 5 января Зеленский повел еще ряд кадровых изменений:
Назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента;
Христю Фриланд – советником по вопросам экономического развития;
Василий Малюк ушел в отставку с должности главы СБУ;
Евгений Хмара станет новым главой СБУ.