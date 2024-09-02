Дмитрук уехал жить в Лондон? Нардепа-беглеца заметили в столице Британии (фото, видео)

Незаконно уехавшего из Украины народного депутата Артема Дмитрука увидели в торговом центре Лондона.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на читателя.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как похожий на Дмитрука человек общается с продавцом магазина техники. Ролик был снят 1 сентября в торговом центре Westfield London на западе Лондона.

На кадрах видно, как, вероятно, украинский нардеп разговаривает с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена политика Анастасия и их дочь Варвара.

Артем Дмитрук в Лондоне/Скирншот с видео

Артем Дмитрук в Лондоне/Скирншот с видео

Артем Дмитрук в Лондоне/Скирншот с видео

Нардепа-беглеца Дмитрука заметили в Лондоне

В последний раз Анастасия Дмитрук публиковала стороз в Instagram из Лондона шесть недель назад. Она показывала посещение Музея Виктории и Альберта.

Журналисты обратились к Дмитруку за комментарием, чтобы уточнить, действительно ли он находится с семьей в Лондоне. Пока нардеп не ответил.

Сториз жены Дмитрука из Лондона/Скриншот

Сториз жены Дмитрука из Лондона/Скриншот

Напомним, 29 августа ГБР объявило Дмитрука в международный розыск по подозрению в нападениях на правоохранителя и еще одного мужчину и в покушении на похищение огнестрельного оружия.

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