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Днем победы в Украине может стать 8 мая: Рада вскоре рассмотрит законопроект

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Днем победы в Украине может стать 8 мая: Рада вскоре рассмотрит законопроект

Верховная Рада рассмотрит законопроект об установлении в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом / Фото: Getty Images

Стефанчук отметил, что празднование завершения Второй мировой войны именно 8 мая – это европейская традиция.

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект об установлении в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил в Сети.

Речь идет о законопроекте авторства президента Украины Владимира Зеленского "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Документ предусматривает изменения в действующее законодательство.

"Вместо Дня памяти и примирения предлагается установление в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая. Внесенный Президентом Украины Проект Закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании", – говорится в заявлении Стефанчука.

Он добавил, что празднование завершения Второй мировой войны именно 8 мая – это европейская традиция. Глава парламента напомнил, что Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром.

"А 9 мая – это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы непременно вернемся уже в ближайшее время", – резюмировал Стефанчук.

Напомним, Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Дата публикации
Просмотры
367
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