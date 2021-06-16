"До этого мы не дошли": Путин не смог договориться с Байденом о "красных линиях", которые нельзя переступать

По словам Путина, еще рано "подробно расставлять акценты и что-то делать".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не удалось определить с американским коллегой Джо Байденом общие "красные линии", что могло бы стабилизировать отношения России и США. Он лишь отметил, что договорился с Байденом работать совместно по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом 16 июня.

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