"До этого мы не дошли": Путин не смог договориться с Байденом о "красных линиях", которые нельзя переступать
По словам Путина, еще рано "подробно расставлять акценты и что-то делать".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не удалось определить с американским коллегой Джо Байденом общие "красные линии", что могло бы стабилизировать отношения России и США. Он лишь отметил, что договорился с Байденом работать совместно по кибербезопасности и стратегической стабильности.
Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом 16 июня.