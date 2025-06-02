До начала переговоров: что известно о встрече Умерова с Фиданом и Медынским

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

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Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025, провел предварительную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой делегации от РФ Владимиром Мединским еще до начала переговоров.

Об этом «Суспільному» сообщил источник, знакомый с процессом переговоров 2 июня.

Как сообщил источник, встреча Умерова с Фиданом и Мединским состоялась в узком формате перед основными переговорами, мало чем отличавшейся от дальнейшей.

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Между тем, российское государственное агентство «ТАСС» заявило, что эта встреча якобы длилась 2,5 часа.

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Напомним, в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона передала Украине так называемый «меморандум», который, в частности, содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня. Глава делегации Украины Рустем Умеров доложил об итогах встречи с представителями РФ.

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