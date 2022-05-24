"До последних недель он сомневался": экс-глава разведки рассказал, как Путин планировал войну

Президент России Владимир Путин имел несколько сценариев влияния на ситуацию в Украине: и политический, и экономический, и смена власти. Однако "ястребы" в окружении главы Кремля смогли уговорить его на войну, которую он оттягивал.

Главным поводом к войне стала несостоятельность Путина диктовать Украине свои условия.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире Youtube-канала "Украина 24".

"Когда в США пришел новый президент, Путин увидел, что он не может контролировать Украину прямо. Он предполагал, что Зеленский будет контролируемый, слабый президент. Что он в этой ситуации навяжет свою позицию, будет признание Крыма, а по Донбассу будет гибридна ситуация — автономия в пределах Украины, контролируемая Российской Федерацией. Не получилось так", — рассказал Маломуж.

По его словам, у Путина было несколько сценариев влияния на ситуацию в Украине: политический, экономический и смена власти за счет своих ресурсов – экономических, политических, агентурных. А война была как крайний вариант.

"Еще до последних недель он сомневался, начинать ли войну. Первый формат был – 16 февраля начать наступление. Но силы, которые его ориентировали на другой путь, невоенный, оттянули этот процесс", – рассказал экс-глава украинской разведки.

"Но "ястребы" победили, через несколько дней убедили – нет, этот процесс будет долгим, без гарантий, а война со слабой Украиной обеспечит быстрый эффект. В течение трех дней завладеем областными центрами, через две недели будем контролировать Украину", – добавил генерал.

Маломуж также рассказал, что в РФ были и те, кто предупреждал Путина, что "билеты на войну – это конец России и тебе, Путин".

Напомним, по данным СМИ, в Кремле действиями Путина недовольна как так называемая "партия войны", так и желающие мира. Российская элита якобы уже ищет диктатору преемника.

Если убьют Зеленского, то кто станет президентом и кто будет руководить Украиной

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