"К Путину в голову не залезешь": Данилов объяснил, для чего РФ нагнетает ситуацию вокруг Украины

Сложно сказать, как ситуация повернется в Украине, если российский и американский президенты не договорятся на переговорах.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что нынешнее нагнетание ситуации со стороны РФ вокруг Украины вызвано желанием российского президента Владимира Путина провести успешные для себя переговоры с лидером США Джо Байденом.
Об этом он заявил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" на телеканале "1+1".
По его словам, у Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом еще в этом году и договориться о том, что Украина станет его сферой влияния.
"Эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ: передвижение взад-вперед всех войск, происходящие тренировки — это все в контексте того, что они должны договориться", — предположил Данилов.
В то же время он отметил, что дальнейшее развитие событий спрогнозировать сложно, поскольку Путин непредсказуем.
"Что будет, если они не договорятся, какие будут действия Путина, трудно сказать – в голову к нему не залезешь. Какая у него будет дальше риторика, стратегия, мы не можем сказать", – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что российский президент Владимир Путин пытается расшатать и расколоть Европу, осуществляя эскалацию угроз на восточной части континента. Украина находится в самой большой опасности.
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