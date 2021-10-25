До сих пор на реабилитации: заменят ли Леонида Кравчука в ТКГ

Сергей Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин.
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проходит лечение и еще не вернулся к работе в ТКГ после операции на сердце.
Могут ли его заменить, рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".
По словам Гармаша, такой вариант пока не рассматривается.
"Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", — сообщил Гармаш.
Также он прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин, заверив, что "ничего об этом не слышал".
Ранее Алексей Арестович рассказал, что Леонид Кравчук проходит сейчас реабилитацию в Германии.
Напомним:
- Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.
- Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.
- Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.