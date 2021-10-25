До сих пор на реабилитации: заменят ли Леонида Кравчука в ТКГ

До сих пор на реабилитации: заменят ли Леонида Кравчука в ТКГ

Сергей Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проходит лечение и еще не вернулся к работе в ТКГ после операции на сердце.

Могут ли его заменить, рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

По словам Гармаша, такой вариант пока не рассматривается.

"Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит", — сообщил Гармаш.

Также он прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин, заверив, что "ничего об этом не слышал".

Ранее Алексей Арестович рассказал, что Леонид Кравчук проходит сейчас реабилитацию в Германии.

Напомним:

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.

которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров. Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное . Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.

. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем сообщать подробности его самочувствия. Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

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