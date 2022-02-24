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До утра четверга: Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины

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До утра четверга: Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины

Associated Press

Но все еще есть возможность предотвратить конфликт. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины до утра четверга, 24 февраля 2022 года.

Об этом он сообщил в эфире NBC. 

Он назвал это "что-то похожим на полномасштабное вторжение".  

Блинкен также добавил, что все еще есть возможность предотвратить конфликт. 

Блинкен заявил, что Россия будет долго платить за возможную агрессию в Украине. 

Тем временем зпадные СМИ сообщают о возможном вторжении в 4 утра.

Добавим, что ранее сообщалось, что США предупредили Зеленского о полномасштабном вторжении России в течение 48 часов

Напомним, что 23 февраля в Украине вводят чрезвычайное положение во всех областях, кроме Луганской и Донецкой.

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