До утра четверга: Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины

Но все еще есть возможность предотвратить конфликт.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных военных действиях России против Украины до утра четверга, 24 февраля 2022 года.
Об этом он сообщил в эфире NBC.
Secretary of State Antony Blinken says he believes there is “still an opportunity to avert a major aggression” against Ukraine.— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022
He later tells @LesterHoltNBC: “If Russia continues to escalate, so will we.” pic.twitter.com/gkS6kV306A
Он назвал это "что-то похожим на полномасштабное вторжение".
Блинкен также добавил, что все еще есть возможность предотвратить конфликт.
Блинкен заявил, что Россия будет долго платить за возможную агрессию в Украине.
Тем временем зпадные СМИ сообщают о возможном вторжении в 4 утра.
Добавим, что ранее сообщалось, что США предупредили Зеленского о полномасштабном вторжении России в течение 48 часов.
Напомним, что 23 февраля в Украине вводят чрезвычайное положение во всех областях, кроме Луганской и Донецкой.
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