"Добавит наглости российским террористам": Зеленский сделал предупреждение для мира по поводу ЗАЭС

Отсутствие со стороны лидеров и стран Европы мощной реакции на российское преступление на Каховской ГЭС может придать наглости российским террористам в отношении Запорожской АЭС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского Совета 29 июня.

"Важно, чтобы и Европейский совет осудил ужасный российский теракт и экоцид на Каховской ГЭС. Замечу: если мощной реакции европейских лидеров и стран на российское преступление на Каховской ГЭС не будет, то это может добавить наглости российским террористам по поводу Запорожской АЭС", — предупредил глава государства.

Он также подчеркнул, что это деструктивно, когда Россия использует АЭС для радиационного шантажа и в то же время обсуждает со странами-членами ЕС строительство новых атомных блоков.

"Как можно доверять террористу строительство атомных блоков? Извините, но это риторический вопрос", – отметил президент.

В то же время он сказал – очень важно, что Европарламент всегда дает принципиальные оценки происходящему и этот орган сразу осудил российский теракт на Каховской ГЭС.

"Этот теракт привел к крупнейшему за десятилетие экоциду в Европе, и виновные в нем должны отвечать. Важно, чтобы и Европейский совет осудил ужасный российский теракт и экоцид на Каховской ГЭС", — призвал Зеленский.

Угроза теракта на ЗАЭС

22 июня Зеленский предупредил, что Россия подготовила все необходимое и намерена устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Президент отмечал, что мир может предотвратить трагедию, деоккупировав электростанцию.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил 25 июня, что оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС и разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков станции.

В случае теракта на ЗАЭС в областном центре и районе начались масштабные командно-штабные учения. Местные власти рассказали, как действовать в случае получения официального сообщения об угрозе связанной со станцией чрезвычайной ситуации.

При аварии на ЗАЭС будут эвакуированы около 300 тыс. жителей Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

"Мы видим риски", – заявил 29 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя возможный теракт на ЗАЭС. Он подчеркнул – об этом нужно говорить, "чтобы партнеры искали попытки, как повлиять на эту ситуацию".

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