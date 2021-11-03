"Добби свободен": безработный эксминистр Резников рассказал, как проведет единственный свободный вечер

Алексей Резников, которого завтра могут назначить новым министром обороны, сравнил себя с персонажем книг о Гарри Поттере.

Бывший вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, за отставку которого в среду, 3 ноября, проголосовали в Верховной Раде, заявил, что его перерыв в государственной службе будет чрезвычайно коротким.

В своем сообщении на Facebook он предположил, что уже завтра его ждет новая должность в правительстве.

“Уже завтра, в случае поддержки и воли парламента, “большой отдых” может завершиться. Итак, получается, что “Доби свободен. Но это не точно”, — написал Алексей Резников, которого президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать Раде утвердить в должности министра обороны.

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Эксминистр подсчитал, что занимал должность главы МинТОТ и вице-премьер-министра 610 дней. С завтрашнего дня у него может начаться новый отсчет.

“Раньше, когда я приостанавливал публичную службу, я шел учиться, путешествовать, влюбляться. С последним получилось как нельзя лучше, ведь теперь у меня большая поддержка в лице моей прекрасной жены Юли. На этот раз получится разве что поужинать с любимой, потому что даже отоспаться в перерыве не получится”, — отметил Алексей Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Радузаявление об отставке.

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