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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Дочь близкого соратника Трампа эмоционально призвала ударить по России санкциями

Дочь советника Кита Келлога призвала мир не молчать о терактах в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дочь Кита Келлога Меган Моббс

Дочь Кита Келлога Меган Моббс / © Instagram

Дочь

Также посол, советник президента США по Украине и России, Меган Моббз поддержала украинцев и призвала международное сообщество не молчать перед лицом российского террора.

Об этом она написала в соцсети Х.

«Еще одна ужасная ночь в Киеве, [Российский диктатор Владимир] Путин будет использовать прикрытие происходящего на Донбассе для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад», — отреагировала она на обстрел столицы.

Также она призвала ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ и обратить внимание на остаток 3,8 млрд долларов в PDA, которые были выделены при президентстве Джо Байдена, но остались не задействованными.

Кроме того, после масштабного обстрела Киева 6 апреля Меган Моббс заявила, что Путин хочет войны и не желает мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Президент США Дональд Трамп необычно отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 17 июня. Он удивился и спросил, когда это случилось.

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