Дочь бывшего президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для войны России против Украины

Российские военные / © Associated Press

Дочь экспрезидента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы — Дудузиле Зума, ныне являющаяся депутатом парламента, обвиняют в вербовке молодых мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников завербованных и пересмотренных мессенджеров.

По данным источников, около 20 молодых мужчин, с которыми контактировала Дудузиле Зума, в июле отправились в Россию. Им якобы обещали обучение на телохранителей для партии Джейкоба Зумы uMkhonto weSizwe (МКР). Однако по прибытии они подписали контракты на русском языке, были переброшены на передовую в Украине и перестали выходить на связь в августе.

Родственники утверждают, что молодые мужчины полагали, что подписывают документы на охранный курс. На фотографиях, которые видели журналисты Bloomberg, видно, как группа путешествует в Россию, а затем одета в камуфляж под руководством инструкторов.

WhatsApp-сообщения между родителями парней и Дудузиле Зумой свидетельствуют, что она уверяла их в отсутствии риска попасть на фронт. В одном из сообщений завербованный пишет, что их «пакуют и готовят к отправке в зону боевых действий» и спрашивает, почему забирают телефоны и банковские карты. Зума отвечала: «Это не фронт, вас просто пугают… Максимум – патрулирование, кухня или чистка оружия». Она также обещала «лично унести» их, если их направят на передовую.

Дудузиле Зума не ответила на звонки журналистов. Не комментировали ситуацию также представители MKP, правительство ЮАР, МИД и российские дипломатические структуры.

Эта информация появилась через две недели после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса инициировал расследование того, как граждане страны были завербованы как наемники для войны в Украине. В заявлении от 6 ноября офис президента сообщил, что 17 южноафриканцев, застрявших в оккупированном Донбассе, обратились за помощью.

Дудузиле Зума ранее публично поддерживала Россию в соцсетях, выкладывая фото из РФ и распространяя пророссийские месседжи. Она также находится под судом по обвинениям в государственной измене из-за подстрекательства насилия в соцсетях в 2021 году, когда во время беспорядков погибли около 350 человек.

11 ноября издание News24 сообщило, что Джейкоб Зума обратился к министру обороны России с письмом, в котором просил вывести 18 африканских мужчин из боевой зоны, утверждая, что их ввели в заблуждение и заставили подписать контракт пехотинца в Пскове.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины ряд африканских стран фиксировали случаи вербовки своих граждан. По данным BBC, более 200 кенийцев воюют на стороне России. 7 ноября Reuters цитировало министра иностранных дел Украины, который заявил, что более 1400 африканцев воюют за РФ.

Напомним, что Кремль наращивает присутствие и влияние в медиапространстве Африки .

РФ расширяет информационное влияние в Африке, транслируя пропаганду более чем в 40 странах.