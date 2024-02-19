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Дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального помощью Украине

Дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального помощью Украине

Дочь Немцова убеждена, что смерть Навального должна иметь серьезные последствия. / Фото: Associated Press

Жанна Немцова заявила, что считает смерть Навального убийством.

Основатель фонда имени Бориса Немцова, убитого возле Кремля в 2015 году, Жанна Немцова напомнила о словах президента США Джо Байдена, обещавшего «серьезные последствия» в случае смерти Навального в российской тюрьме.

В частности, ими предстоит всесторонняя поддержка Украины в отпоре российской агрессии.

Об этом Немцова заявила на Мюнхенской конференции, пишет Укринформ.

«Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент США Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины», – сказала Немцова в ходе дискуссии о будущем России на конференции по безопасности в Мюнхене.

Она добавила, что полностью поддерживает эти меры, потому что Путину "нельзя дать победить в Украине".

Женщина считает, что следует продолжать применять санкции в отношении России – даже несмотря на то, что они действуют не сразу, потому что экономика РФ переведена на военные рельсы.

Жанна Немцова заявила, что считает смерть Навального убийством и согласилась с супругой политика Юлией Навальной в том, что «нужно бороться с абсолютным злом, которое представляет Владимир Путин».

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Сегодня, 17 февраля, представители политика сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. Информация об этом указана в официальном документе, который издали матери оппозиционера.

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