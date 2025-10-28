ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Дочь основного владельца МСЛ является совладельцем юридической фирмы Гетманцева Юримекс, - журналист

Журналист Сергей Лямец заявил, что юридическая компания Jurimex, основанная народным депутатом и главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, имеет общего владельца с лотерейным оператором «М.С.Л.», работающим на украинском рынке.

В своем сообщении в Facebook Лямец отметил, что среди бенефициаров МСЛ есть Елена Полосенко, дочь главного владельца компании Георгия Ложенко. Она, по открытым данным, владеет 40% в юридической фирме Jurimex, основанной Гетманцевым. Журналист привел ссылки на реестры компаний в Opendatabot, где эти связи можно проверить.

«Не только участковый, а даже ребенок может проверить профессиональный путь господина Гетманцева в два клика», — написал Лямец.

По его словам, компания МСЛ продолжает деятельность без лицензии, в том числе в сфере онлайн-казино и спортивных ставок, что, по оценкам журналиста, привело к убыткам государственного бюджета более чем на 292 млн грн. Он также напомнил, что до 2018 года Гетманцев был совладельцем Jurimex, а после попадания в Верховную Раду в 2019 году возглавил комитет, разрабатывавший законодательство о легализации игорного бизнеса.

Журналист считает, что Даниил Гетманцев «продолжает влиять на правила игры на рынке азартных игр», несмотря на заявления об отсутствии связей с бывшими партнерами.

Ранее Гетманцев публично заявил, что не имеет никакого отношения к лотерейному бизнесу МСЛ и что его доля в компании составляла всего 0,0098% много лет назад.

Дата публикации
Количество просмотров
174
