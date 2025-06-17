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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
816
Время на прочтение
1 мин

Дочь спецпредставителя Келлога прокомментировала успехи ГУР и слухи о возможном увольнении Буданова

Дочь спецпредставителя Президента США по Украине и России Кита Келлога Меган Моббс оценила работу украинской разведки и прокомментировала слухи о попытках увольнения Кирилла Буданова, о которых в последнее время пишут украинские и мировые медиа.

Дочь спецпредставителя Келлога прокомментировала успехи ГУР и слухи о возможном увольнении Буданова

К своему комментарию в соцсети Х добавила ссылку на интервью экс-заместителя начальника ГУР Ильи Павленко.

«Разведка Министерства обороны под руководством Буданова, Героя Украины достигла значительного, асимметричного успеха на поле боя и усилила переговорную силу Зеленского. Слухи о попытках его устранения кажутся безрассудными, политическими и крайне вредными в критический момент», - отметила Моббс.

Отметим, что она с начала полномасштабного вторжения возглавила фонд RT Weatherman Foundation, создавший логистический хаб на украинско-румынской границе. Это позволило более 70 благотворительным организациям и больницам оказывать нашей стране помощь медикаментами и медицинским оборудованием.

Дочь Келлога неоднократно высказывала четкую позицию по международной помощи Украине.

«Один из новых обманов, продвигаемых плохими актерами, состоит в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что правильно – даже если это дорого стоит», - утверждает Меган Моббс.

Дата публикации
Количество просмотров
816
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