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К своему комментарию в соцсети Х добавила ссылку на интервью экс-заместителя начальника ГУР Ильи Павленко.

«Разведка Министерства обороны под руководством Буданова, Героя Украины достигла значительного, асимметричного успеха на поле боя и усилила переговорную силу Зеленского. Слухи о попытках его устранения кажутся безрассудными, политическими и крайне вредными в критический момент», - отметила Моббс.

Отметим, что она с начала полномасштабного вторжения возглавила фонд RT Weatherman Foundation, создавший логистический хаб на украинско-румынской границе. Это позволило более 70 благотворительным организациям и больницам оказывать нашей стране помощь медикаментами и медицинским оборудованием.

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Дочь Келлога неоднократно высказывала четкую позицию по международной помощи Украине.

«Один из новых обманов, продвигаемых плохими актерами, состоит в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что правильно – даже если это дорого стоит», - утверждает Меган Моббс.