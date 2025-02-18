Договор о недрах с США: как "странное соглашение для туземцев" сделать выгодным Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов из Украины в дальнейшую поддержку страны.

Впоследствии, министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля привез в Украину черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь американцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский ее не подписал, а в Белом доме назвали такое решение недальновидным.

Что предполагало потенциальное соглашение и что о нем говорят в Украине – читайте в материале ТСН.ua.

Условия, приравниваемые к санкциям

Сразу после визита в Киев министра финансов США детали возможного соглашения раскрыло издание The Telegraph.

Контракт предусматривал следующие условия:

общий инвестиционный фонд: США и Украина должны создать общий инвестиционный фонд во избежание извлечения выгоды от восстановления Украины "враждебными сторонами конфликта".

Сфера действия соглашения: соглашение включает минеральные ресурсы, нефтяные и газовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру Украины.

Распределение доходов США получат 50% регулярных доходов, полученных Украиной от добычи ресурсов, а также 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, выданных третьим лицам для будущей монетизации ресурсов.

Право отказа: США будут иметь первоочередное право отказа на покупку экспортных полезных ископаемых по всем будущим лицензиям.

Контроль за лицензиями: фонд будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов.

"Похоже, этот контракт был написан частными юристами, а не Государственным департаментом или Министерством торговли США", — пишет The Telegraph.

Титан, вольфрам, уран и редкоземельные металлы, которые находятся в недрах украинских территорий, могут оказаться уже не под контролем Украины.

"Если этот проект будет реализован, требования Трампа составят большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, позже уменьшены на Лондонской конференции 1921 года и по плану Дауэса 1924-го", – пишет The Telegraph.

В свою очередь, Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина " по сути согласилась " передать $500 млрд ресурсов.

Трамп считает, что продолжать помощь Украине без оплаты и собственной выгоды было бы глупо.

"Я пригласил эквивалент. То есть получение редких металлов на 500 млрд в Украине. И они по сути согласились на это. По крайней мере, мы (американцы – ред.) не будем глупыми", – завершил американский лидер.

Также он предупредил, что Украину "поднесут Путину на тарелочке", если она откажется от этих условий.

Позиция Украины

Владимир Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

Во время Мюнхенской конференции безопасности он отметил, что документ должен быть выписан юридически правильно и четко определять инвестиционные обязательства.

“Мы говорим об инвестициях в Украину и важно, чтобы все было оформлено корректно. Если соглашение связано с гарантиями безопасности, оно должно быть понятным”, – добавил президент.

В интервью NBC News Зеленский подчеркивал, что соглашение должно содержать гарантии безопасности со стороны США. Также он отметил, что без таких гарантий экономическое соглашение не будет работать. Зеленский подчеркнул, что важно защитить территории Украины, где добываются эти полезные ископаемые.

Во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции безопасности вечером 15 февраля Зеленский отметил, что соглашение должно предусматривать инвестиции в развитие добычи полезных ископаемых, а не просто извлечение ресурсов.

На онлайн-брифинге во время визита в ОАЭ Зеленский отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США о редкоземельных металлах, но только после его доработки для защиты украинских интересов.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет быть страной – сырьевым придатком, а в соглашении должно быть четко прописано, что прибыль от инвестиций будет распределяться.

Он акцентировал внимание на важности того, чтобы на бумаге было указано, "что конкретно дают Соединенные Штаты Америки в гарантию безопасности". Зеленский сказал, что большинство деталей могут меняться, но "какие-то фундаментальные вещи должны быть".

В свою очередь Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина все еще обсуждает предложенное США соглашение о редкоземельных металлах. Ожидается, что это соглашение будет подписано, пишет The Guardian.

По словам Стефанишиной, Украина внимательно следит за развитием событий, относящихся к США.

Очень странное соглашение – эксперты

Эксминистр экономики Украины, президент частной "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов назвал вероятный контракт США "драконовским и колониальным". По его словам, объем обязательств Украины огромен, в отличие от американской стороны.

"Это колониальное соглашение. Именно так в прошлом уничтожали экономики колонизированных стран. Неудивительно, что Зеленский отказался подписать", – написал в соцсети Милованов.

Однако эксперт также отмечает, что это соглашение носит скорее символический характер. Ведь все эти доходы составляют всего несколько миллиардов долларов в год – "фактически это лишь проценты на уже оказанную помощь, и ничего больше".

Он отметил, что украинские полезные ископаемые нуждаются в значительных инвестициях, если этого не сделать, то доходы от лицензий не возрастут. Также эксперт добавил, что у соглашения нет стоимости без стабильного мира.

Украинский финансист и блогер Сергей Фурса считает, что Зеленский отказался от соглашения о редкоземельных металлах, "потому что это было очень странное соглашение".

"США предлагают Украине создать Фонд, куда будут направляться доходы от ренты, которую сейчас получит государство, и который будет иметь право в первую ночь при разработке любых новых полезных ископаемых. И этот Фонд будет заниматься реконструкцией Украины. Но США при этом никому ничего не должны, ничего не дают", — написал Фурса.

Он отметил, что нет соглашения, где украинцы и американцы создают определенный фонд и добывают что-либо, оплачивая при этом американскую поддержку.

"Идея в том, что США уже помогли Украине, а теперь Украина отдает долг. Но у нас нет долгов перед США", – отметил финансист.

По его словам, американцы помогали Украине в виде грантов, поэтому Украине нет долга перед США.

Договор рассчитан на "туземцев", говорят в армии

Максим Жорин, экскомандир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр считает, что Украина должна сформировать правильную цену и условия использования этих ресурсов и не отдавать их просто как сырье.

"Это на самом деле довольно грустно, но исходить нужно из той ситуации, которая сложилась. Поэтому не очень поддерживаю категорические возражения на заключение любых соглашений по поводу полезных ископаемых. Но учитывая появившуюся в СМИ информацию о предложенных США условиях договора, он таки рассчитан на "туземцев". Чтобы все вычистить, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на них, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на себя, не предоставив на них".

Предложение Европе

Премьер-министр Денис Шмигаль в интервью Politico сообщил, что Украина предложила Европейскому Союзу сотрудничество по добыче редкоземельных металлов, в частности урана, лития и титана, запасы которых являются одними из самых больших в мире.

Шмигаль подчеркнул, что в случае вступления Украины в Европейский Союз страны ЕС получат "надежных защитников с большим военным опытом".

Премьер отметил, что Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых, в том числе лидер по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", – отметил Шмигаль.

По словам премьер-министра, восстановление Украины — возможность для Европы развиваться вместе с ней. Он подчеркнул, что сотни миллиардов евро инвестиций будут способствовать созданию новых производств и рабочих мест, как в Украине, так и в странах ЕС.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что несколько европейских стран планируют направить миротворцев в Украину.

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