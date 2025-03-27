Договор об ископаемых с Украиной: у Трампа сделали важное заявление

В США надеются, что документ будет подписан в ближайшее время.

Соглашение по поводу полезных ископаемых между США и Украиной может быть заключено на следующей неделе.

Об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы надеемся перейти к полным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе. Мы передали готовый документ по экономическому партнерству, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", — сказал он.

По его словам, первоначальный документ представлял собой соглашение на четырех страницах.

"Мы воспользовались разрывом во времени, чтобы перейти к готовому соглашению, поэтому я уверен, что мы продвинемся вперед и быстро его подпишем", — добавил Бессент.

Напомним, президент США Дональд Трамп стремится, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров по завершению войны. Содействовать этому может заключение соглашения о редкоземельных ресурсах, которое собираются подписать США и Украина. В СМИ на днях распространяются разные мнения по поводу того, когда администрации обоих государств готовятся заключить соглашение, однако в настоящее время этот процесс все еще находится на стадии выяснения деталей.

Перед этим в Reuters сообщалось, что есть определенные успехи в заключении соглашения об украинских редкоземельных металлах, о которых Дональд Трамп планирует объявить во время своего выступления по итогам первого месяца деятельности.

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