Договоренность Трампа о прекращении огня под угрозой срыва / © ТСН.ua

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Дональд Трамп, ранее обещавший завершить войну в Украине "за один день", теперь, по словам источников, надеется достичь прекращения огня в течение первых 100 дней своего президентства — то есть до конца апреля. Он стал называть войну "войной Байдена", однако опасается, что затяжной конфликт может стать и его проблемой.

Об этом пишет The Economist.

После того, как Украина согласилась на 30-дневное безусловное прекращение огня 11 марта, Россия не придерживалась этой договоренности, продолжив и усилив атаки. 13 апреля две ракеты РФ ударили по Сумам, убив 34 человека, большинство из которых находились на богослужении в Вербное воскресенье. Это произошло через несколько дней после удара по Кривому Рогу, где погибли 20 человек.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал команду Трампа понять, что Кремль "издевается над их доброй волей". Несмотря на это, Трамп сохраняет мягкое отношение к России и критическое — к Украине. Он назвал удар по Сумам "ужасной ошибкой", а 14 апреля даже заявил, что Украина сама виновата в российском вторжении, добавив: "Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и не ожидаете, что вам дадут ракеты".

Некоторые сторонники Трампа утверждают, что он готов действовать более жестко: он возобновил ряд санкций против России, вспомнил о возможных "вторичных пошлинах" для стран, покупающих российскую нефть, и призвал Москву "начать действовать". Однако никаких конкретных новых санкций введено не было.

В марте администрация Трампа временно приостановила поставки оружия и разведданных в Украину. Как заявил его советник Кит Келлог, это было ударом по носу, что якобы побудило Киев согласиться на прекращение огня. В то же время, в отношении России не было задействовано ни одного подобного давления. 10 апреля в Стамбуле состоялась встреча американских и российских официальных лиц, в ходе которой обсуждались вопросы работы посольств. Также был произведен обмен пленными. По сообщениям российских СМИ, сближение продолжается независимо от переговоров по войне.

Когда Трамп представил свои универсальные "взаимные тарифы", Украина попала в список с минимальной ставкой 10%, тогда как Россия была исключена - формально из-за имеющихся санкций. Для Киева определенным утешением стало то, что на фоне торгового напряжения цены на нефть снизились с 80 до 65 долларов за баррель, что сократило поступление в бюджет России.

В заявлениях Трампа нет упоминаний о дальнейшей военной помощи Украине. Поддержка США со стороны администрации Джо Байдена скоро иссякнет, а новых поставок Трамп не одобрял. Вероятность новых бюджетных решений в пользу Украины выглядит крайне низкой.

США начали выводить войска и технику из Жешува — ключевого логистического центра в Польше, откуда осуществлялись поставки оружия в Украину. Теперь эти обязанности должны перейти к европейским военным. На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет не прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось 11 апреля в Брюсселе. Хотя его предшественник Ллойд Остин регулярно возглавлял подобные встречи, Хегсет присоединился только к формату видеосвязи.

Признаком смены приоритетов стал и неформальный разговор представителей Пентагона с одним из союзников, в котором прозвучал вопрос, почему тот до сих пор поставляет оружие Украине. Запрос остался без ответа. Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа приватно заявляют об усталости от усилий Европы по укреплению украинской обороны. Как часто бывает с администрацией Трампа, сложно отличить четкую политику от хаотических сигналов.

Европа продвигает два ключевых направления действий. Первый — это инициатива Великобритании и Франции по созданию европейских сил подтверждения, которые будут оказывать поддержку Украине после потенциального прекращения огня. Москва выступает против этого, а Соединенные Штаты воздерживаются от любых гарантий поддержки этих сил. По замыслу такие подразделения не будут охранять линию фронта, а будут размещаться на западе Украины для обучения военных и, возможно, совместного патрулирования воздушного пространства.

Европейские лидеры надеются, таким образом, продемонстрировать Трампу, что они берут на себя часть ответственности за европейскую безопасность, стремясь сохранить хотя бы частичное участие США в НАТО, если не в поддержке Украины. Согласно этому плану система сдерживания РФ будет строиться на трех уровнях: украинские силы будут удерживать восточный фронт, европейские подразделения будут работать на западе, а американское присутствие будет оставаться в других странах НАТО.

Однако реализация этой идеи зависит от прекращения огня, которое до сих пор остается недостижимым. По словам источников, Стив Виткофф, специальный представитель Трампа в переговорах с Россией, якобы заявил, что самый быстрый путь к миру — это позволить России захватить четыре украинских области, на которые она претендует, включая еще не контролирующие. Такая идея неприемлема для Киева и европейских стран.

В этой связи возникает вторая линия действий — наращивание военной помощи со стороны Европы. Бывший советник Совета национальной безопасности США Дэвид Шимер призвал европейцев к более решительным шагам: передавать Украине больше вооружений, несмотря на собственные риски, инвестировать в военно-промышленный комплекс Украины, договариваться с Трампом о закупке американских систем ПВО и использовать замороженные российские активы для финансирования обороны.

"Поскольку Россия настроена продолжать войну, а США, похоже, уходят, Украине придется бороться дальше", - заявил Шимер. По его словам, именно сейчас настал момент, когда европейские страны должны активизировать свою помощь, чтобы Украина смогла защищаться и принудить Путина к серьезным переговорам.

Ранее в Российской Федерации в очередной раз назвали собственные условия для мирного решения в Украине. Одна из них – это безъядерный статус Украины.