"Договоренностей не было": Путин раскрыл, что на самом деле обсуждали с Трампом на Аляске

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже действительно не было никаких формальных договоренностей по Украине.

Слова главы Кремля приводят российские СМИ.

По его словам, на встрече обсуждали только "определенные возможности завершения конфликта в Украине" и компромиссы.

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Путин утверждает, что Россия вроде бы согласилась пойти на ряд компромиссов, однако эти обсуждения не были оформлены в формальные документы.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы — это как раз были те предложения, с которыми американская сторона обращалась к нам", — заявил Путин.

Он также добавил, что Москву просили согласиться на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.

Переговоры на Аляске: что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио также отрицал наличие каких-либо договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после их встречи на Аляске в августе прошлого года.

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По словам Рубио, американская администрация и дальше готова играть конструктивную роль в попытках завершить войну, которую Россия ведет против Украины, если для США будет такая роль.

"Это изнурительно для Европы, но особенно для Украины, и все в большей степени для России. Поэтому мы готовы сделать шаг вперед и играть конструктивную роль, если для нас будет такая роль в том, чтобы объединить стороны и положить конец этой войне", - заявил Рубио.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что встреча Трампа и Путина в Анкоридже не привела ни к одному соглашению.

Напомним, аналитики ISW в недавнем отчете отметили, что переговорная позиция Кремля основана на максималистских требованиях России. Российские чиновники в очередной раз вспоминают о «договоренностях», которые якобы были достигнуты во время саммита президентов США и России на Аляске в августе 2025 года.

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