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"Договоренностей не было": Путин раскрыл, что на самом деле обсуждали с Трампом на Аляске
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже не было никаких официальных договоренностей по войне в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже действительно не было никаких формальных договоренностей по Украине.
Слова главы Кремля приводят российские СМИ.
По его словам, на встрече обсуждали только "определенные возможности завершения конфликта в Украине" и компромиссы.
Путин утверждает, что Россия вроде бы согласилась пойти на ряд компромиссов, однако эти обсуждения не были оформлены в формальные документы.
"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы — это как раз были те предложения, с которыми американская сторона обращалась к нам", — заявил Путин.
Он также добавил, что Москву просили согласиться на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
Переговоры на Аляске: что известно
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио также отрицал наличие каких-либо договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после их встречи на Аляске в августе прошлого года.
По словам Рубио, американская администрация и дальше готова играть конструктивную роль в попытках завершить войну, которую Россия ведет против Украины, если для США будет такая роль.
"Это изнурительно для Европы, но особенно для Украины, и все в большей степени для России. Поэтому мы готовы сделать шаг вперед и играть конструктивную роль, если для нас будет такая роль в том, чтобы объединить стороны и положить конец этой войне", - заявил Рубио.
В то же время госсекретарь США подчеркнул, что встреча Трампа и Путина в Анкоридже не привела ни к одному соглашению.
Напомним, аналитики ISW в недавнем отчете отметили, что переговорная позиция Кремля основана на максималистских требованиях России. Российские чиновники в очередной раз вспоминают о «договоренностях», которые якобы были достигнуты во время саммита президентов США и России на Аляске в августе 2025 года.