Договоренности между Украиной и США и последствия урагана "Ида": пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан ряд соглашений по научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защите информации, а также пограничной безопасности. Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Читать дальше ->
- Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида", который атаковал США. Читать дальше ->
- Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана Слайделле, штат Луизиана, который пострадал после урагана "Ида". Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана. Читать дальше ->