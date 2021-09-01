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Договоренности между Украиной и США и последствия урагана "Ида": пять новостей, которые вы могли проспать

Договоренности между Украиной и США и последствия урагана "Ида": пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан ряд соглашений по научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защите информации, а также пограничной безопасности. Читать дальше ->
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Читать дальше ->
  • Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида", который атаковал США. Читать дальше ->
  • Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана Слайделле, штат Луизиана, который пострадал после урагана "Ида". Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана. Читать дальше ->

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