Договоренности в Абу-Даби под вопросом: в МИДе заявили о попытках саботажа

Георгий Тихий / © МИД Украины

Российская сторона пытается сорвать договоренности и нивелировать прогресс в военно-политических вопросах, достигнутый во время предварительных раундов переговоров в Абу-Даби. Несмотря на это, Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работу над формированием базы безопасности для будущего мира.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В МИД отметили, что поведение страны-агрессорки остается деструктивным. Москва пытается заблокировать движение к реальному разрешению конфликта.

«Что касается переговоров, есть попытки, как я говорил, российской стороны, к сожалению, саботировать прогресс, который был в Абу-Даби, что касается военно-политических общих вопросов», — отметил представитель МИД.

Из — за чувствительности процесса действует договоренность о неразглашении деталей дискуссий. Тихий анонсировал, что официальный отчет предоставит президент Владимир Зеленский по возвращении украинской делегации.

Зачем вести переговоры с Россией сейчас

В МИДе объяснили логику участия Украины в переговорном процессе, даже несмотря на очевидную неготовность России к конструктивным шагам на данном этапе. По словам дипломата, главная цель — подготовить основу для будущего.

Почему Украина в этом всем принимает участие, почему Соединенные Штаты продолжают все толкать вперед? Да, мы понимаем, что россияне по состоянию на данный момент не готовы к конструктивным шагам. Но в какой-то точке в будущем мы рассчитываем, что будет эта готовность», — объяснил Тихий.

Ключевой задачей украинской дипломатии является создание полной «инфраструктуры мира» к моменту, когда прекращение огня станет реальным. Это необходимо для того, чтобы не решать сложные вопросы постфактума.

По словам спикера, на момент принятия решений должны быть готовы: инфраструктура безопасности, четкий механизм мониторинга, определение того, что считается нарушением договоренностей и действенные гарантии безопасности для Украины.

В МИД отмечают: Украину не устраивает временное затишье, которое Кремль использует для перегруппировки сил.

«Украине нужен надежный мир. То есть, не просто остановка боевых действий, которая будет нарушаться Россией, и Россия будет готовиться к новому нападению. Нужен надежный мир», — подчеркнул Тихий.

Дипломат призвал украинцев с пониманием относиться к переговорному процессу. Даже если результаты не являются мгновенными, эта подготовительная работа критически важна для обеспечения долгосрочной безопасности государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Женеве, отметив, что именно Россия затягивает процесс.

Глава государства охарактеризовал встречи как непростые и отметил, что российская сторона, по его словам, пытается отсрочить выход переговоров на финальный этап. В то же время Зеленский поблагодарил американскую сторону за внимательность к деталям и терпению во время диалога с представителями РФ.