"Договорились на $800 млн": Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки

"Договорились на $800 млн": Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки

Он также сообщил, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом новый пакет оборонной поддержки государства и стороны договорились на 800 млн долларов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 апреля.

Среди тем разговора Зеленского с Байденом было привлечение к ответственности всех российских военных и командиров, совершивших военные преступления, и международное сотрудничество для этого.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины. Договорились. На 800 миллионов долларов. Оружие, боеприпасы, другая помощь. Артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты. Искренне благодарен за поддержку! Также договорились об ужесточении санкций против России", — рассказал президент Украины.

Он также прокомментировал посещение Бучи главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

"Правильно, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе. Ответственность для российских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать их всех в Трибунал. И не только за содеянное в Буче", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время посещения Бучи Хан сообщил, что Украина является местом преступления и анонсировал приезд группы судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда.

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