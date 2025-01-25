Договорится ли Трамп с Путиным о прекращении войны: прогноз экс-главы МИД Климкина

Климкин убежден, что команда Трампа подготовила списки санкций, которые могут быть отменены или ослаблены в случае, если Путин согласится быстро закончить войну.

Президент США Дональд Трамп своими угрозами по поводу санкций против России использует метод кнута и пряника. В конце концов, американский лидер договорится с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, поскольку тот ему подыграет в этой логике.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал в эфире YouTube-канала LIGAnet.

Климкин убежден – Трамп понимает, что ему делать с Путиным. Он и его команда в последние два месяца много разговаривала и с китайцами, и с индусами, и с европейцами. По словам экс-министра, люди, которым президент США поручил работать, "реально вложились в эту историю".

Дипломат объяснил, что означают угрозы Трампа в адрес России.

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"Есть ли у него один путь и только таким путем – я не могу сказать. Но этот постик (в соцсети Трампа с угрозами санкциями против РФ – ред.), в нем, конечно, есть желание показать свою сильную позицию, и он работает здесь на своих фанатов и поклонников. И вопрос в том, что здесь больше политики или больше давления. Я думаю, что на самом деле логика Трампа всегда примерно одна и та же, если вы посмотрите на то, что он делал – и бизнес, и политическая. Он поднимает ставки, угрожает и использует метод кнута и пряника: "Если ты – нет, то поднимаем ставки. Если ты – да, то значит получишь какие-то плюшки", – рассказал Климкин.

"Я абсолютно уверен, что команда Трампа подготовила списки санкций, которые могут быть отменены или ослаблены в случае, если Путин будет играть в эту игру. Я не вижу пока, чтобы прекращение огня пошло без каких-либо условий. Но для Трампа это совершенно понятная история", – добавил бывший глава МИД.

По его мнению, в сообщении президента США было "больше риторики", чем реальной политики. Ведь Трамп достаточно опытный игрок в бизнес- и политических переговорах, чтобы заранее не объявлять свои планы и позиции.

"Он очень грамотный переговорщик. Но если хотите мой прогноз, Трамп договорится с Путиным, поскольку Путин ему подыграет в эту логику. А вот потом начнется период реализации их договоренности. И если на их договоренность нам сложно повлиять, то вот на процесс реализации мы однозначно можем влиять", – считает Климкин.

Он отметил важность того, чтобы в этом переговорном процессе была Европа, "поскольку без этого мы можем получить что-то, что упадет на нашу голову".

Экс-министр также обратил внимание, что противостоять Трампу сложно, ведь тогда он начинает увеличивать давление и выставлять ультиматумы. Так что с этим политиком лучше сотрудничать.

К слову, после угроз санкциями со стороны Трампа в Кремле заявили, что Путин готов к разговору с президентом США. В Москве ждут соответствующие сигналы от Вашингтона.

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