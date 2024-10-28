Посол Великобритании объяснил, могут ли соглашения о безопасности заменить Украине НАТО

Соглашения о гарантиях безопасности, подписанные со странами-партнерами, не могут заменить членство Украины в НАТО, а лишь способствуют ее приближению к Альянсу.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис в интервью РБК-Украина.

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности — ред.) с Украиной, что этот договор — он на пути к членству НАТО. И это не альтернатива НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора", – сказал Гаррис.

Он отметил, что реализация соглашения о безопасности позволяет Британии быть уверенной в том, что это ускорит момент вступления Украины в НАТО.

Посол также подчеркнул, что договор предусматривает долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. Это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. У нас также есть финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны для будущей интеграции Украины в НАТО», – добавил Гаррис.

По словам британского посла, "это реальный план по финансированию, с договором, который есть сейчас в пользу Украины".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольф заявил, что Украина не может стать членом НАТО, пока находится в состоянии войны.

Политик подчеркнул, что он соблюдает "осмотрительный курс", поскольку хочет гарантий, что полномасштабная война в Украине не перерастет в войну России и НАТО.