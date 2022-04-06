Доказательства преступлений против человечества огромны и лишают дара речи — делегация Украины в ОБСЕ

Доказательства преступлений против человечества огромны и лишают дара речи — делегация Украины в ОБСЕ

В подвале детского лагеря в Буче оборудовали комнату для пыток.

Делегация Украины в ОБСЕ во время специального заседания Постоянного совета рассказала о зверствах и военных преступлениях, совершенных российскими военными в Киевской области.

Об этом пишет Укринформ.

"Освобождение Киевской области от российской банды убийц и мародеров – я не могу назвать их армией — показало масштабы зверств России против украинцев. Доказательства военных преступлений и преступлений против человечества огромны и просто лишают дара речи", — заявил глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк.

Зверства на Киевщине доказывают: россияне не имеют предела в своей жестокости, не знают моральных границ и не имеют никаких ценностей. "Убитые люди лежали на улицах. Десятки из них были найдены со связанными руками и следами от выстрелов в затылок", — заявил посол.

Он рассказал присутствующим о нескольких случаях убийств гражданских, включая казни, зафиксированные Human Rights Watch. "В подвале детского лагеря в Буче оборудовали комнату для пыток. Украинских женщин и девушек часами насиловали, пытали, а затем убивали. Были попытки сжечь трупы изнасилованных женщин у дороги. Тела людей были раздавлены танками. Сожжена вся семья с детьми", — добавил Цымбалюк.

С территории Киевской области уже вывезено более 400 тел мирных жителей, убитых россиянами.

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"В ближайшие дни внесут еще больше ясности по поводу этой резни и совершенных преступлений. По словам генпрокурора Украины, ситуация в Бородянке еще хуже, чем в Буче. Кроме того, еще более ужасные картины и показания ожидаются в других освобожденных районах, особенно — в Мариуполе", — резюмировал глава миссии Украины в ОБСЕ.

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