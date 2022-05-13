"Доказательства того, что Украина стоит крепко": в Киеве возобновили работу уже 37 посольств - Зеленский

"Доказательства того, что Украина стоит крепко": в Киеве возобновили работу уже 37 посольств - Зеленский

С каждым днем в Украину возвращаются все больше и больше дипломатов, а диппредставительства возобновляют свою работу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 13 мая в Киеве уже работает 37 иностранных представительств.

Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении в пятницу, 13 мая.

"Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это 37 доказательств того, что Украина стоит крепко и имеет перспективы в отличие от Российской Федерации. Уверен, что скоро еще и другие иностранные представительства вернутся в столицу .

Следует возвращаться к работе и всему украинскому бизнесу, который еще не возобновил деятельность, хотя это может сделать на безопасной территории. Обеспечивать рабочие места и подстраивать экономическую активность под существующие условия - это также большая работа на оборону, на наше будущее", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также рассказал о "очень сложных переговорах" по эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".

Россияне обстреляли Кременчуг – часть ракет взорвалась на территории нефтеперерабатывающего предприятия

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.