Доклад США о НЛО и варианты помощи Украине после "Северного потока-2". Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американская разведка обнародовала первую полувека доклад о природе НЛО. Читать дальше ->
- США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
- Один человек убит во время футбольного матча в Марселе. Также еще один человек получил тяжелые ранения. Читать дальше ->
- В Колумбии вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке, обстреляли неизвестные, когда аппарат осуществлял пролет над восточной частью южноамериканской республики. Читать дальше ->
- Прокуроры Манхеттена проинформировали компанию Trump Organization, что в ближайшее время ему могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с расследованием сделок ее владельца — экс-президента США Дональда Трампа. Читать дальше ->