Доктор Комаровский признался, что на дне рождения Шустера был Ахметов

Доктор Комаровский признался, что на дне рождения Шустера был Ахметов

По словам Евгения Комаровского, бывшего гостем на праздновании, олигарх провозгласил в честь именинника "невероятный тост".

Украинский олигарх Ринат Ахметов поздравил с днем рождения телеведущего Савика Шустера, которое тот праздновал в Литве. Как известно из опубликованного впоследствии резонансного фото, на праздновании также присутствовали экс-глава МВД Арсен Аваков, врач Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон и политик Владимир Гройсман.

В интервью "Новому изданию" присутствие Ахемтова подтвердил один из гостей — доктор Комаровский.

По его словам, олигарх провозгласил тост в честь именинника.

“Он говорил очень невероятный тост за здоровье человека, который ему стоит очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет, потом на него [Ахметова] наезжает власть, и он теряет деньги”, — рассказал подробности Комаровский.

После этого олигарх, якобы, исчез из виду гостей.

Ранее, 22 ноября, на фоне слухов о создании новой политической силы Аваков опубликовал фото с Гордоном, Комаровским, Шустером и Гройсманом. Впоследствии "Украинская правда" опубликовала расследование, согласно которому Ахметов мог использовать день рождения Шустера, чтобы провести переговоры с потенциальными кандидатами в президенты, которые будут противостоять действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

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По этому поводу врач Комаровский возмутился, прибегнув к ненормативной лексике. “Поехали в Вильнюс, чтобы избрать президента! А нахр*на ехать в Вильнюс? Что, нельзя встретиться в Конче-Заспе, чтобы что-нибудь обсудить? Что за дурняк вообще? – эмоционально говорил он.

Напомним, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как он сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своей отставке, и почему это сделал.

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