«Доктрина Буданова» создает новую архитектуру безопасности будущего, бразильский офицер

Об этом в своем материале на платформе Substack пишет полковник резерва Сухопутных войск Бразилии Марко Коутиньо.

Офицер, имеющий значительный опыт участия в миссиях ООН, оборонной дипломатии и стратегических исследованиях, а в настоящее время занимает должность вице-президента Института исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC), отмечает, что этот подход является уникальной моделью ведения высокой интенсивности войны в эпоху дешевой робототехники.

По оценке бразильского эксперта, назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента в январе 2026 окончательно закрепило этот доктринальный оползень. По его мнению, Украина решительно отошла от традиционной модели, опирающейся на численность личного состава и фронтальное истощение. Вместо симметричного противостояния "танк против танка" или "бригада против бригады" Буданов переосмысливает войну как соревнование машин, а не людей, перейдя к модели индустриализированного истощения противника.

Операционным ядром новой стратегии Коутиньо называет концепцию «Паутина» — сетевую архитектуру дронов, сенсоров, узлов радиоэлектронной борьбы и автономных ударных систем, действующих по всей глубине поля боя.

"Успех операций типа "Паутина" показал, что систематическое использование военной и оперативной разведки позволяет Украине наносить удары в глубину российской территории - более чем на 4000 км - и ставит под сомнение представление Кремля о собственной недостижимости", - подчеркивает бразильский полковник.

Эксперт отмечает, что способность уничтожать миллиардные активы России — в частности, нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы и военную инфраструктуру — за долю стоимости традиционного оружия создает значительную стратегическую асимметрию. Это заставляет Москву тратить миллиарды долларов на противовоздушную оборону и восстановление инфраструктуры, изменяя общий баланс сил.

Среди ключевых элементов «машинной войны» по доктрине Буданова аналитик также выделяет ШИ-ориентированное наведение и автоматизированное планирование операций, децентрализованное производство дронов, дальнобойные удары по экономическому «хребту» России и непрерывные циклы адаптации боевых систем.

По мнению Марко Коутиньо, интеграция разведки, технологий и дипломатии в единую систему является не только залогом выживания Украины, которая превращается в глобальный центр военных технологий. Это также является примером для государств среднего размера, вынужденных противостоять более сильным противникам в эпоху автоматизации.

По словам эксперта, боевая способность в этой концепции выступает ключевым инструментом дипломатического влияния, ведь, как неоднократно отмечал сам Буданов, которого цитирует военный: «В мире не взаимодействуют со слабыми, а международное право не работает без силы».

