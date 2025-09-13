Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже фактически готов базовый документ по безопасности гарантий для Украины.

Об этом он сказал во время вечернего обращения в субботу, 13 сентября.

По словам украинского лидера, безопасность для Украины будет означать безопасность для всей Европы.

«Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами», — отметил он.

Зеленский сообщил, какие следующие шаги нужно сделать, чтобы гарантии безопасности начали работать.

«Теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий — до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары», — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что добиться этого возможно, если давление на Россию будут оказывать все в Европе и США.

«Именно Соединенные Штаты для Путина действительно аргумент, — вместе с другими глобальными субъектами», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что гарантировать безопасность Украине уже готовы 26 стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». При этом американский лидер подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».