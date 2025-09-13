- Дата публикации
-
Документ о гарантиях безопасности Украины фактически готов — Зеленский
Украинский президент сообщил, какие следующие шаги нужно сделать, чтобы гарантии безопасности начали работать.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже фактически готов базовый документ по безопасности гарантий для Украины.
Об этом он сказал во время вечернего обращения в субботу, 13 сентября.
По словам украинского лидера, безопасность для Украины будет означать безопасность для всей Европы.
«Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами», — отметил он.
Зеленский сообщил, какие следующие шаги нужно сделать, чтобы гарантии безопасности начали работать.
«Теперь надо дожать Россию до окончания боевых действий — до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары», — сказал он.
Украинский президент подчеркнул, что добиться этого возможно, если давление на Россию будут оказывать все в Европе и США.
«Именно Соединенные Штаты для Путина действительно аргумент, — вместе с другими глобальными субъектами», — отметил Зеленский.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что гарантировать безопасность Украине уже готовы 26 стран.
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». При этом американский лидер подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».